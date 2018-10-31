Huzur uygulamasında 13 şahıs yakalandı

Tekirdağ'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7” kapsamında yapılan uygulamada aranan 13 kişi yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7” adı altında arama, denetim ve çeşitli kontroller yapıldı. Uygulamada 2 bin 284 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 13 aranan şahıs yakalandı. 120 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 210 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 araç trafikten men edildi, 10 araca 9 bin 217 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 15 şahsa ise idari işlem uygulandı.