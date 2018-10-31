İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzur uygulamasında 13 şahıs yakalandı

Tekirdağ’da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7” kapsamında yapılan uygulamada aranan 13 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7” kapsamında yapılan uygulamada aranan 13 kişi yakalandı.


Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması 7” adı altında arama, denetim ve çeşitli kontroller yapıldı. Uygulamada 2 bin 284 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 13 aranan şahıs yakalandı. 120 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 210 aracın kontrol edildiği uygulamada 3 araç trafikten men edildi, 10 araca 9 bin 217 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 15 şahsa ise idari işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.