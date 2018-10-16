Huzurevine gezici kütüphane

Tekirdağ genelinde, kütüphanelere ulaşımda zorluk çekilen birçok noktaya hizmet götüren Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki “Gezici Kütüphane Aracı” bundan böyle düzenli olarak bir takvim çerçevesinde gerçekleşecek olan huzur evi ziyaretlerinden ilkini Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevine gerçekleştirdi. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, Huzurevi Müdürü Şeref Çitak, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır ve öğrencilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevinde bulunan vatandaşların kütüphane üyelikleri yapılarak, kitap ödünç almaları sağlandı.