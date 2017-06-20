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20 Haziran 2017 09:46

Ic Enerji Ailesi, iftarda bir araya geldi

IC İÇTAŞ Enerji ailesinin Trakya Bölgesindeki çalışanları ile yönetim kadrosu, düzenlenen iftar yemeklerinde bir araya geldi.

Ic Enerji Ailesi, iftarda bir araya geldi

20 Haziran 2017 09:46


İftar programları, TREDAŞ ve TREPAŞ yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’dan İşletme Müdürlüklerinden çok sayıda çalışan iftar programına katıldı. Kurum çalışanları, samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yemeklerinde, Ramazan ayının huzur dolu atmosferinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşarlarken, hep birlikte moral depoladılar.


İftar programlarına, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, TREDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlkşen Çetintaş, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili ile TEDAŞ Bölge Koordinatörü Ferruh Beceren katıldı.




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