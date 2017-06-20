Ic Enerji Ailesi, iftarda bir araya geldi

İftar programları, TREDAŞ ve TREPAŞ yönetim kadrosu ile tüm çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’dan İşletme Müdürlüklerinden çok sayıda çalışan iftar programına katıldı. Kurum çalışanları, samimi ve sıcak bir ortamda geçen iftar yemeklerinde, Ramazan ayının huzur dolu atmosferinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşarlarken, hep birlikte moral depoladılar.

İftar programlarına, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, TREDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlkşen Çetintaş, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili ile TEDAŞ Bölge Koordinatörü Ferruh Beceren katıldı.