Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:11

İddia üzerine göle giren genç bir daha çıkamadı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 4 gencin ’gölde karşıya geçemezsin’ iddiası acı bitti.

İddia üzerine göle giren genç bir daha çıkamadı

13 Temmuz 2018 11:11

Gölde kaybolan genç 1 saattir aranıyor.


Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kazak Gölünde meydana geldi. İddiaya göre sabah 05.00 sıralarında göle gelen 4 gencin arasında bulunan 29 yaşındaki M.K. ’yüzerek karşıya geçme’ iddiası üzerine göle girdi. Bir süre sonra M.K.’nin gölde kaybolmasının üzerine arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri yaklaşık 1 saattir gölde kaybolan genci arıyor. Öte yandan 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç