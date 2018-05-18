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18 Mayıs 2018 11:57

İftar yemeklerini Başkan Rasim Yüksel servis etti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Yulaflı Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, vatandaşlara önce yemek servisinde bulundu daha sonra Yüksel vatandaşlarla aynı sofraya oturarak orucunu açtı.

İftar yemeklerini Başkan Rasim Yüksel servis etti

18 Mayıs 2018 11:57


Ramazan ayı boyunca her gün Ergene’nin farklı bir mahallesinde iftar sofraları kurduklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi iftar sofralarımızı mahallelerimize kuruyor ve Ramazan bereketini farklı farklı mahallelere taşıyoruz. Paylaşmanın verdiği mutluluk ve huzurla vatandaşlarımızla iftar sofrasında buluşuyoruz. Ramazan ayı süresince Ergene’nin çeşitli mahallelerinde iftar sofraları kurarak vatandaşlarımızla buluşacağız” dedi.


Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Yulaflı Mahallesi’ndeki iftar yemeği programına katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, önce vatandaşlara yemek servisi yaptı ardından vatandaşlarla yemek yedi.




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