İHA muhabiri evlilikte ilk adımını attı

İHA Trakya Bölge Müdürlüğünde çalışan Tekirdağ İHA sorumlusu Halil Dağ, Gazeteci Gizem Öz ile yaklaşık 2 yıllık birlikteliklerinin ardından Malkara'nın Hasköy köyünde yaptıkları isteme töreniyle mutluluklarını taçlandırdı. Yaklaşık 2 yıl önce Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden Tekirdağ'a gelerek burada çalışan ve evlilik yolunda ilk adımını yine burada atan Halil Dağ'ın Gizem Öz ile yüzük takma töreninde, aileleri, iş arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

İsteme töreni ailelerin Gizem ve Halil'in mutluluklarını paylaşarak, fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.