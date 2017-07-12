İhtiyaç sahiplerinin yüzü Süleymanpaşa Belediyesi ile gülüyor

İhtiyaç fazlası eşya sahipleri ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Süleymanpaşa Belediyesi, bağışlarla gelen ev eşyalarını ihtiyaç sahibinin evine götürerek düzenlenmesini gerçekleştirdi. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri,

her gün 4 çeşit sıcak yemek dağıtımı yaptıkları yaşlı kadının evinde su tesisatı olmaması bilgisi üzerine ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçip, su tesisatı döşetti. İhtiyaç fazlası eşyaların bağışlanmasıyla korniş, perde, tül, halı, koltuk takımı, komidin ve vitrin ile evin eksiklerini bir bir gideren Süleymanpaşa Belediyesi, evde bakım uygulamasını da devreye sokarak yaşlı kadının umudu oldu.

Koltuktan beyaz eşyaya, perdeden vitrine, kıyafetten oyuncağa kadar ihtiyaç fazlası her türlü bağış için vatandaşlar, 0850 450 59 59 numaralı çağrı merkezinden belediyeye ulaşabiliyor.