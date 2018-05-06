İki otomobil çarpıştı 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Çorlu - Edirne yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Misinli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kavşakta yaşanan kazada Birkan Talay idaresindeki 59 FB 433 plakalı otomobil ile Onur Vural yönetimindeki 34 BDA 788 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü Talay ve Vural’ın yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan Sevim Talay, Deniz Nalbant, Emrullah Çala ve Ömer Baykara yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çorlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sevim Talay’ın durumunun ağır olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışının durduğu yolda, polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndürüldü.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.