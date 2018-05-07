İklim değişikliği ile mücadele projesinin tanıtımı yapıldı

Düzenlenen tanıtım toplantısına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal, TRAKYAKENT Müdürü Behçet Atlı, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, Proje personeli, akademisyenler, yerel yönetim, kamu kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yanında yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu “İklim Değişikliği Alanında Kamu Bilincinin Arttırılması ve Paydaş Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Hibe Programı” kapsamında desteklenen; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin, başvuru sahibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin, eş başvuru sahibi, TESKİ ve TRAKYAKENT’in ise iştirakçi olarak yer aldığı, “TR2013/0327.05.01-02/042 Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı” başlıklı projenin tanıtım toplantısı Ramada Otel’de gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, projenin başvurusu ve kabulü aşamasında kazanılan tecrübelerden, mevcut projenin Trakya için öneminden, Üniversite-kamu kurumları-yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin proje çalışmalarında işbirliği yapmasının önemini belirten bir konuşma yaptı. Gürcün, ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin “Trakya’da Arazi Kullanım Değişikliği Temelinde Erozyon” başlıklı yeni bir AB projesi başvurusu ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal bir konuşma yaptı. Sosyal konuşmasında; iklim değişikliğine etkilerinin minimuma indirmek için tüm sektörlerde adaptasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu, Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan tarım ve özelliklede hayvancılığın iklim değişiminden nasıl etkileneceğinin ortaya konulması ve eylem planlarının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tanıtım toplantısına davetli konuşmacı olarak katılan İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Ünal, “İklim Değişimi, Nedenleri ve Türkiye Üzerinde Beklentiler” konulu bir sunum yaptı. Ünal ayrıca konuşmasında, iklim değişiminin binlerce yıldan beri devam ettiğini ve günümüze kadar dünyanın 10 derece

ısındığını, doğal iklim değişiminin normal olduğunu ancak insan kaynaklı değişimin çok daha hızlı meydana gelerek dünyadaki dengeyi bozduğunu belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan da bir konuşma yaparak proje ile ilgili bilgiler verdi. Aslan konuşmasında, projede arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarının dikkate alınarak, bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak için; hızlı nüfus artışı, ticaret ve sanayideki gelişme yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi için paydaşların kapasitelerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu “Projenin bilimsel çıktıları ve Trakya için önemi” konulu bir sunum yaparak; su krizinin en az savaş kadar insan yaşamını olumsuz olarak etkilediğinin altını çizdi.