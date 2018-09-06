Süleymanpaşa ilçesinin Karaevli Mahallesi’nde yer alan fuarda gerçekleşen toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Modelleme Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Risk ve zararlarının minimuma indirilecek

Tanıtım toplantısında ilk konuşmayı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan gerçekleştirdi. Aslan, konuşmasında, “Projenin amacı arazi kullanımı ve iklim değişikliği projeksiyonlarını dikkate alarak, bölgesel ve ulusal kalkınma planları ile uyumlu, sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamak için hızlı nüfus artışı, ticaret ve sanayideki gelişme yanında, iklim değişikliğine karşı arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, tarımsal üretimin devamlılığı ve taşkın risk ve zararlarının minimuma indirilmesi veya yok edilmesi için paydaşların kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu kapsamda farklı senaryolar altında 2100 yılına kadar onar yıllık dönemler halinde, Trakya Bölgesi’nde meydana gelecek iklim değişikliği verileri elde edilerek analiz edilecek; iklim değişikliklerinin, arazi kullanım değişikliği ile birlikte su kaynaklarına, bölgede yaygın olarak tarımı yapılan ürünlerin verimine ve kuraklık, sel gibi aşırı iklim olaylarına etkisi modellenecektir” dedi.

"Türkiye’de su sıkıntısı yaşanmaya başlandı"

Hacı Aslan’ın ardından Prof. Dr. Fatih Konukcu, “Projenin Bilimsel Çıktıları ve Trakya İçin Önemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Fatih Konukcu sunumunda su krizinin en az savaş kadar insan yaşamını olumsuz etkilediği, dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran kesiminde su krizi yaşandığı; 1.1 milyar insanın yeterli su bulamadığı, 2.5 milyar insanın ise sağlıklı suya ulaşamadığı, 400 milyon okul çağı çocuğun yüzde 40’ı sağlıklı olmayan su kaynağından dolayı hasta olduğu, su yetersizliğinden dolayı yılda 3-4 milyondan fazla ölüm gerçekleştiği, Türkiye’de de yer yer büyük sıkıntılar yaşanmaya başlandığı bilgilerini verdi.

‘Trakya Bölgesinde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı’ Projesi tanıtım toplantısı, yapılan konuşmaların ve sunumun ardından vatandaşların proje ilgili sorularının cevaplandırılması ile son buldu.