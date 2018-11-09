İkram çeşmeleri gönülleri ısıtıyor

Ergene Belediyesi sabahın erken saatlerinde işlerine gitmekte olan vatandaşlara ya da okula giden öğrencilere hizmete sunmuş olduğu ikram çeşmeleri ile her gün farklı sıcak çorba ikramlarında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlamında insan odaklı hizmet üretmeye devam eden Ergene Belediyesi hafta içi her gün sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında, Yeşiltepe Mahallesi'nde Tonguç Camii önü, muhtarlık önü ve Sağlık Mahallesi'nde Zabıta noktasında vatandaşla sıcak çorba ikramında bulunuyor. Bu güzel hizmetten yararlandıkları için gayet memnun olduklarını belirten vatandaşlar Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.

İkram çeşmesinden vatandaşların ücretsiz olarak yararlandıklarını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Soğuk kış günleri sabahında vatandaşlara ikram çeşmesinden sıcak çorba ikramı yaparak gönülleri ısıtıyoruz. Vatandaş odaklı hizmet çalışmalarımızı hedefimiz dahilinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlarımızın bu soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak bir ikramlık sunmanın memnuniyetini yaşıyorum" dedi.