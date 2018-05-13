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13 Mayıs 2018 10:43

İl Emniyet Müdürü Aydın: “Annelerimiz en değerli hazinelerimizdir”

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Emniyet Müdürü Aydın: “Annelerimiz en değerli hazinelerimizdir”

13 Mayıs 2018 10:43


İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın mesajında, “Aile ve toplum hayatının temel taşı olan anneler, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş, hoşgörünün, sevginin ve şefkat duygularının tükenmez kaynağı olmuşlardır. Dünyanın en yüce ve en kutsal görevini sonsuz sevgi ve şefkatle yerine getiren annelerimiz en değerli hazinelerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.




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