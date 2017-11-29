İl Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Toplantıya Vali Mehmet Ceylan, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Ömer Albayrak, İl Defterdarı Mehmet Malanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim şube müdürleri ve ilçe Milli Eğitim müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunum eşliğinde yapılan değerlendirmede, Tekirdağ’ın eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, tekli eğitime geçiş koşullarının değerlendirilmesi, derslik başına düşen öğrenci sayısı hususları ve bunlara bağlı olarak Tekirdağ’da eğitim kalitesinin değerlendirilmesi, eğitim kurumlarının onarım ve güçlendirme işleri, yapılacak olan yeni eğitim yatırımları ile hayırseverlerin bağışlamış olduğu okul yatırımları hakkında bilgilendirme yapıldı.