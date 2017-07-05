İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy ilçesinde yapımı devam eden 16 derslikli Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi, Hayırsever Yusuf Şenel tarafından yaptırılan 32 derslikli ortaokul, Çerkezköy Eğitimciler Derneği tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokul ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan 24 derslikli lise inşaatlarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaatı devam eden okullar hakkında bilgi veren Tekirdağ Mili Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, “16 derslikli olarak inşa edilen Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesinin temeli 16 Mart 2016 tarihinde atıldı. Hayırseverler kendi yükümlülüğünü bu ay sonuna kadar bitirecek. Binada eksik kalan çok az işleri de Tekirdağ Valiliğimiz ve kurumumuz tarafından yıl sonuna kadar tamamlanacak ve Fen Lisesi yeni binasında hizmet verecek” dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılan 24 derslikli lisenin inşaatının da 18 Ocak 2017 tarihinde başlandığını hatırlatan Ulusan, “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası kendi yükümlülüğünü 18 Ocak 2018 tarihine kadar bitirecek. Kalan kısmı için Mili Eğitim Bakanlığımız ödenek gönderdi. Kalan kısmının ihale dosyası valiliğimiz tarafından hazırlanıp ihale edilecek ve 2018-2019 eğitim öğretim dönemine yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Hayırsever Yusuf Şenel tarafından yaptırılan 32 derslikli ortaokul inşaatına geçtiğimiz Nisan ayında başlandığını belirten Tekirdağ Mili Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, tamamının hayırsever tarafından yapılacağını ve 2018-2019 eğitim öğretim dönemine yetiştirileceğini ifade etti.

Ulusan, Çerkezköy Eğitimciler Derneği tarafından yaptırılan 24 derslikli ilkokul inşaatının ise 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını kaydetti.