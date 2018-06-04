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04 Haziran 2018 14:17

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, eğitim yatırımlarını inceledi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Saray ve Kapaklı ilçelerindeki yatırımları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, eğitim yatırımlarını inceledi

04 Haziran 2018 14:17


Tekirdağ’ın Saray ve Kapaklı ilçelerindeki yatırımları yerinde inceleyen Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ulusan, eğitim yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılında normal eğitime geçilmesi ve programa alınan yatırımların tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kapaklı’da Cumhuriyet Mahallesi’nde yatırımı planlaman 8 derslikli anaokulunu, 24 derslikli ilkokul ve ortaokul eğitim yatırım alanlarını, spor salonu inşaatını, İsmetpaşa Mahallesi’nde 21 derslikli ilkokul eğitim alanını ve Karaağaç Mahallesi’nde 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokul inşaat alanlarını yerinde incelendi. Ulusan, Saray İlçesinde de Büyük Yoncalı Yenimahalle’de 8 derslikli ek bina inşaat alanında incelemelerde bulundu.




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