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İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan, öğrencilerle bir araya geldi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Okula Uyum Haftası ve Öğretmenlerin mesleki çalışmaları yerinde görmek için öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Okula Uyum Haftası ve Öğretmenlerin mesleki çalışmalarını yerinde görmek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmek için Süleymanpaşa Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunu ziyaret etti. Öğretmenler, öğrenciler ve yöneticilerle bir süre sohbet eden Ulusan, 10-14 Eylül 2018 'Okula Uyum Haftası' ile ilgili birinci sınıf öğretmenleriyle bilgi alışverişinde bulundu.


Milli Eğitim Müdürü Ulusan'a Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ziyaretinde eşlik etti.

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