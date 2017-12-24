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24 Aralık 2017 09:06

İl Müftüsü İsmail İpek, gençlerle bir araya geldi

Tekirdağ’da Üniversite AK Gençlik (ÜNİAK) okuma programı, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in katılımıyla gerçekleşti.

İl Müftüsü İsmail İpek, gençlerle bir araya geldi

24 Aralık 2017 09:06


ÜNİAK tarafından gerçekleştirilen kitap okuma programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tekirdağ Gençlik Merkezi’nde Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in katılımıyla gerçekleşti. Gençlerle beraber kitap okuyan İl Müftüsü İpek, gençlerin kitap okumasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlerin kitap okumasının gençliğin düzgün bir şekilde gelişebilmesi, ülkesine faydalı olacak bir neslin yetişebilmesi için çalışmalarına devam etmesi gerektiğini vurguladı.


ÜNİAK, İsmail İpek’e çalışmalarına katıldığından dolayı teşekkür ederek, konuşması ve öğütleri için de teşekkürlerini iletti.




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