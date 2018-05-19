İl Sağlık Müdürlüğü Özel Milli Türkiye Şampiyonunu ağırladı

Yüzme Branşı Türkiye Şampiyonu Özel Milli Sporcu Ataberk Yücel, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün kendisine verdiği destekten dolayı antrenörü, ailesi ve Türkiye’de kazandığı madalyaları ile birlikte İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir ile Uzm. Dr. Atakan Eren ve Zafer Soykırlı’yı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürlüğü adına kendisine verilen destek sebebiyle Zafer Soykırlı’ya plaket takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Becerir tarafından yapılan açıklamada, "Kendisini başarılarından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamı diliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman yanındayız" denildi.