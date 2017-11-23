İlçe müftüleri toplantısı Çorlu’da yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen toplantıya, İl Müftüsü İsmail İpek, İl Müftü Yardımcısı Hızır Yağcı, Din Hizmetleri Uzmanı Recep Akakuş, ilçe müftüleri ve müftü vekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Tekirdağ Müftüsü İpek, yapılacak etkinlikler ile Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği vaaz, konferans ve panellerin başlıkları hakkında bilgi vererek, ilçe müftülerine görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda, 2018 yılı yıllık eylem planı üzerinde müzakere yapılarak, müftülüklerce gerçekleştirilen hizmetlerle alakalı değerlendirmelerde bulunuldu.