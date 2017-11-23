Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:44

İlçe müftüleri toplantısı Çorlu’da yapıldı

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek başkanlığında ilçe müftüleri toplantısı Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe müftüleri toplantısı Çorlu’da yapıldı

23 Kasım 2017 11:44


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen toplantıya, İl Müftüsü İsmail İpek, İl Müftü Yardımcısı Hızır Yağcı, Din Hizmetleri Uzmanı Recep Akakuş, ilçe müftüleri ve müftü vekilleri katıldı. Toplantıda konuşan Tekirdağ Müftüsü İpek, yapılacak etkinlikler ile Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği vaaz, konferans ve panellerin başlıkları hakkında bilgi vererek, ilçe müftülerine görevlerinde başarılar diledi.


Toplantıda, 2018 yılı yıllık eylem planı üzerinde müzakere yapılarak, müftülüklerce gerçekleştirilen hizmetlerle alakalı değerlendirmelerde bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    13°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç