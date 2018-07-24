İlk yardım eğitimleri Malkara ilçesi ile devam etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17 mahallede uygulanması planlanan kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı. Albayrak zamanında ve doğru müdahalenin hayat kurtaracağını söyleyerek eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.

Çok sayıda Sağlamtaşlı vatandaşın katıldığı eğitimde, Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgiler verdi.