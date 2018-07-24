Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 16:14

İlk yardım eğitimleri Malkara ilçesi ile devam etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimleri Malkara ilçesi ile devam etti.

İlk yardım eğitimleri Malkara ilçesi ile devam etti

24 Temmuz 2018 16:14


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 17 mahallede uygulanması planlanan kadınlara yönelik ilk yardım eğitimi Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Eğitime Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı. Albayrak zamanında ve doğru müdahalenin hayat kurtaracağını söyleyerek eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.


Çok sayıda Sağlamtaşlı vatandaşın katıldığı eğitimde, Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç