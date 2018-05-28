İlkokul öğrencileri tarım ürünlerini tarlada inceledi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenliği hakkında bilgi vermek amacıyla ’Lider Çocuk Tarım Kampı’ düzenlendi. Her yıl bir tema üzerine kurulan kamp programının bu yılkı teması ise "Beslenme ve ’Gıda için Biyoçeşitlilik’ oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen ’Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi’ yapıldı. Bu yılki konusu ’Yenilebilir Yabani Bitki Türleri’ olarak belirlenen projede, teknik personeller tarafından tarım kampı uygulamasına katılan çocuklara konu ile ilgili 3 günlük eğitim verildi.

Uygulama, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenerek, kamp için Süleymanpaşa İlçesi Safiye Osman Çeliker İlkokulu 4/F sınıfı öğrencileri seçildi. Kamp uygulamasına 3 teknik personel ile sınıf öğretmenleri gözetiminde 26 öğrenci katıldı. 3 günlük program dahilinde Naip Mahallesi’ne gezi düzenlenerek, çiftçi Mehmet Ertaş’a ait örtü altı sebzelerin yetiştirildiği seralar ile kültür mantarı yetiştirme odasında öğrenciler gezdirildi. Seralarda salatalık, domates, patlıcan, sivri biber, semizotu ve kültür mantarı öğrencilere tanıtılarak, çiftçi tarafından yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.