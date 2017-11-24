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24 Kasım 2017 10:01

İlkokul öğrencilerine diş macunu dağıtıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Diş Hekimleri Odası işbirliği ile Dünya Diş Hekimleri Günü etkinlikleri kapsamında Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulu’nda 1.

İlkokul öğrencilerine diş macunu dağıtıldı

24 Kasım 2017 10:01

sınıf öğrencilerine yönelik diş sağlığı eğitimi ve diş macunu dağıtımı gerçekleştirildi.


Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla düzenlenen eğitim, Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal ve diş hekimleri Erkan Yarapsanlı ile Hakan Güneş’in sunumları ile gerçekleşti. Diş Hekimleri, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Eğitimde, öğrencilere dişlerini nasıl ve hangi sıklıkta fırçalamaları ve diş sağlığını korumak için nasıl beslenmeleri gerektiği aktarıldı.


Eğitimin ardından bütün öğrencilere Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından diş macunu dağıtımı gerçekleştirildi.




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