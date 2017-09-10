İlkyardım Haftası Çorlu’da da kutlandı

Kızılay Çorlu Şubesi İlkyardım Eğitim Merkez ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

Önceden hazırlanan senaryonun sahnelendiği etkinlikte vatandaşlara ilkyardımla ilgili önemli bilgiler de verildi.

Senaryo gereği evde oğlu aniden rahatsızlanan annenin 112 Acil servis ekiplerinden yardım istemesi ancak sağlık ekipleri gelene kadar ilkyardım bilen gelininin eşine yardım ederek onu hayata döndürmesi ve sağlık ekiplerine teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağlaması canlandırıldı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleştirilen etkinlikte Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı yaşananları dikkatle izleyen ve cep telefonlarına kaydeden vatandaşlara ilk yardım konusunda bazı bilgiler de verdi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Her yıl Eylül ayının ikinci haftası ilkyardım haftası olarak kutlanmakta. Bu kapsamda Kızılay İlkyardım Eğitim Merkezi’miz, birkaç tane senaryo yapıp halkımızı bilinçlendirme talepleri oldu. İl sağlık müdürlüğümüz koordinasyonunda kırık ve çıkıklara müdahale, temel yaşam desteği, suni solunum gibi konularda acil durumlarda hastalara müdahale etme amacıyla ilk yardımın önemiyle ilgili demonstrasyon olarak senaryolarımız oldu. Bunları halkımızla paylaştık, halkımız tarafında da çok büyük bir beğeni aldı” dedi.

İlkyardım gerçekten çok önemli diyen Soykırlı, “Çünkü bildiğiniz gibi 112 acil sağlık hizmetlerimiz var ve hakikaten çok iyi çalışıyor. Sağlık bakanlığımız bünyesinde il sağlık müdürlüğümüz bünyesinde 24 saat süresince çok iyi hizmet veriyor. Ancak takdir edersiniz ki her vatandaşımızın başına bir 112c ambulansı, bir hekim, bir acil tıp teknisyeni, bir paramedik, bir hemşire, bir sağlık çalışanı koyamayacağımız için ani gelişen olaylarda ilkyardım yapabilme yeteneğine sahip olmamız lazım toplum olarak. Bunun için de ilk yardım eğitimini bilmeli ve uygulayabilmeliyiz. Bu amaçla da ülkemiz genelinde resmi ve özel birçok ilk yardım eğitim merkezi bulunmakta. Bu ilkyardım eğitim merkezlerimizde ilkyardım eğitimlerimizi alıp, sonrasında da çevremizdeki vatandaşlarımıza uzak ya da belki de çok yakınımıza annemize, babamıza, kardeşimize, belki de eşimize yapacağımız müdahale sonrasında birçok hayatları kurtarmaya vesile olabiliriz. Gerçekten ilkyardım çok önemli. Burada ilkyardımın önemini çizmek için de böyle bir etkinlik içerisinde bulunduk. Gerçekten çok verimliydi emeği geçenleri kutluyoruz” diye konuştu.