İmam Hatip Lisesi ile İlçe Müftülüğü arasında protokol

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Ayhan Okur ile Nene Hatun Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Kerime Atalay arasında işbirliği protokolü imzalandı. İlçe Müftüsü Okur, imzalanan protokol çerçevesinde öğrencilere dini eğitim konusunda her türlü rehberliği yaparak, öğrencileri mesleğe hazır hale getirmek için imkanları doğrultusunda seferber olacaklarını söyledi.

Okul Müdürü Atalay ise, Süleymanpaşa İlçe Müftüsünün vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.