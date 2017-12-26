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26 Aralık 2017 12:43

İmamın camiye sakladığı maaşı çalındı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Ahievren Mahallesi Camii’ne giren hırsız, imamın cami dolabına sakladığı maaşını çaldı.

İmamın camiye sakladığı maaşı çalındı

26 Aralık 2017 12:43


Edinilen bilgiye göre, sabah 05.00 sıralarında camiye kadınların girdiği kapıdan girerek saklanan hırsız, sabah namazı sonrasında cami imamı Mümtaz Şahin’in (30) camideki odasına sakladığı maaşını çalıp, köy kahvesinde de misafir gibi çay içip sohbet ettikten sonra kayıplara karıştı.


Cami İmamı Mümtaz Şahin, sabah namazını kıldırdıktan sonra eve gittiğini ve öğle namazı için geldiğinde odasının karıştırılmış olduğunu gördüğünü ve muhtar Rasim Öztürk ile jandarmaya haber verdiğini söyledi.


İmam Mümtaz Şahin, "Burada takvim paraları vardı. 60-70 TL para vardı, bir o kadar da bozuk paralar vardı. Onları alıp çekmeceyi kapatıyor, diğer dolaba geçiyor. Dolabın tümünü karıştırıyor. Her tarafı aradıktan sonra benim çekip de bu dolaba sakladığım maaşımı buluyor. Onu da buradan alıp çekip gidiyor" dedi.


Köy kahvesini işleten Ahmet Erdem, kahvehaneye gelen ve hırsız olduğu sonradan ortaya çıkan şahsa çay ısmarladığını ifade etti. Jandarma ekipleri tarafından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.




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