İmar Barışı başvurularında sona yaklaşıldı

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, çıkarılan İmar Barışı Yasasının vatandaşların yıllardır sürüncemede kalan ve bir türlü sonuçlanamayan kaçak ve projesine aykırı yapılmış yapılarının iskan sıkıntılarının çözümünde büyük bir kolaylık sağladığını belirtti. Çolpan, yapıların imar kurallarına uygun olup olmadıkları, imara uygun inşa edilmiş olmalarına rağmen daha sonra kaçak olarak bölümler eklenmesi ile uygunluğu bozulan yapıların resmiyet kazandırılması için imar affı gerektiğini belirterek, "İmar Barışı, 2981 Sayılı İmar Yasası, imar ve gecekondu yasalarına uymayan şekilde inşa edilmiş ya da inşa aşamasında olan bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen ve İmar Affı olarak bilinen kanundur" dedi.

Başvuru süresinin uzatılmaması halinde son günün 31 Ekim 2018 Çarşamba tarihi olduğunu belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, hiçbir şekilde mevcut imar kanunu kapsamında ruhsatlandırılamayan ve bunun sonucu olarak da iskan alamayacak olan kaçak veya projesine aykırı yapılmış yapıların bu yasadan faydalanarak yapı kayıt belgelerini almaları konusunda uyara Çolpan "Başvuru için artık son günler. Özellikle Yenice Mahallemizdeki sahil şeridinde bulunan iskansız yapı sahiplerinin en kısa sürede başvurularını tamamlamaları çok büyük önem arz etmektedir. Bu durumda olan tüm yapılar bu kanundan faydalanmalıdır" ifadelerini kaydetti.