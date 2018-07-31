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31 Temmuz 2018 13:21

"İmar Barışı" Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB), yapı kayıt belgesi verilmesi ile ilgili “İmar Barışı” toplantısı düzenledi.


31 Temmuz 2018 13:21


Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, Malkara Ziraat Odası toplantı salonunda DSYB tarafından üyelerin ruhsatsız ev, çiftlik, ahır gibi yapı yapılara kayıt belgesi alabilmeleri amacıyla İmar Barışı hakkında Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.


Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, İmar Barışı konusunun önemini anlatarak üyelerin mağdur olmaması için toplantının gerçekleştirildiğini ifade etti. Konuşmasından sonra Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğünden elektrik mühendisi Tamer Baş, mimar Uluç Berat Körpınar ve makine mühendisi Cem Gülen tarafından toplantıya katılım sağlayan üyelere İmar Barışı kapsamında hangi yolların izlenmesi gerektiği hakkında bilgilendirme yapıldı.


Bilgilendirme sonrasında üyelerin soruları yanıtlanarak yetiştiriciler konu hakkında bilgilendirildi.




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