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30 Haziran 2018 13:54

İmar Barışı için bilgilendirme toplantıları yapıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘İmar Barışı’ konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

İmar Barışı için bilgilendirme toplantıları yapıldı

30 Haziran 2018 13:54


Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘İmar Barışı’ ile ilgili olarak ildeki belediyelere, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine ve Tapu Ve Kadastro Müdürlüklerine yönelik imar barışı bilgilendirme toplantıları düzenlendi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile Organize Sanayi Bölgeleri personellerine, Tekirdağ Kadastro Müdürlüğü ve İlçe Tapu Müdürlükleri personellerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.


Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak’ın başkanlığında yürütülen toplantılarda, yapılan sunumlar sonrasında soru cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulunuldu.




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