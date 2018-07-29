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29 Temmuz 2018 22:57

İnşaat uçurumunu son anda fark etti, otomobil asılı kaldı

Tekirdağ’da, arkasındaki inşaat uçurumunu son anda fark eden sürücü kazadan kıl payı kurtulurken, aracı 3 metrelik alanda asılı kaldı.

İnşaat uçurumunu son anda fark etti, otomobil asılı kaldı

29 Temmuz 2018 22:57


Olay, Tekirdağ’ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan yeni belediye binasının inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir sürücü belediye inşaat alanında kullandığı 59 KG 335 plakalı otomobilinin vitesini geriye atınca otomobil, belediye inşaat alanında bulunan 3 metrelik kazı alanında asılı kaldı. Daha sonra haberi alan itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle kazı alanında bulunan 3 metrelik uçurumda asılı kalan otomobilin sürücüsü yara almadan kıl payı kurtuldu. Daha sonra olay yerine çağrılan çekici yardımıyla inşaatta bulunan kazı alanında asılı kalan otomobil çıkarıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.




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