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İnternette dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da internet üzerinden vatandaşları, kredi kurumlarının adını kullanarak dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da internet üzerinden vatandaşları, kredi kurumlarının adını kullanarak dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, vatandaşlar tarafından dolandırıldıkları yönünde gelen şikayet üzerine harekete geçti. Sanal ortamda kendi aralarında kod isimler kullanarak irtibat sağladıkları belirlenen isimleri takibe aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheliler, internet ortamında ikili ilişki kurdukları kişileri, "Pişhing, Ship geçme, Mail order ve Fake post" gibi yöntemlerle, kredi kurumlarının adını kullanarak dolandırdıklarını tespit etti.


Bu bilgiler doğrultusunda siber polis, internet üzerinde şüphelilerle sahte hesap ve rumuz kullanarak irtibata geçti. İnternet üzerinden yapılan görüşmeler sonucu E.K, K.S, D.B ve A.S isimli şüphelileri tespit ederek operasyon yaptı.


Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi cezaevine gönderildi.

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