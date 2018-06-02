IOM yarışları ilk kez Tekirdağ’da

Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ’da ilk kez başladı.

Türkiye’de gün geçtikçe meraklısı artan ve uzaktan kumandayla kontrol edilen 1 metrelik küçük teknelerle yapılan IOM yarışları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 54. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ Yelken Kulübünde başladı.

Burak Uzel: "İlk kez Tekirdağ’da"

Konuyla ilgili açıklama yapan Yelken Antrenörü Burak Uzel, “Tekirdağ’da ilk defa bir uzaktan kumandalı tekne yarışları yapacağız. IOM adında; daha çok orta yaşa hitap eden, uzaktan kumandalı, radyo kontrollü teknelerin yarışları yapılacak. Onda da 6 tane IOM teknemiz mücadele verecek. Tekirdağ halkına inşallah sevdirebileceğimiz yeni bir yelken sınıfı ile tanıştırmış olacağız” dedi.

Hakan Akman: “Gün geçtikçe meraklısı artıyor”

Uzaktan kumandalı 1 metrelik tekne sürücüsü Hakan Akman ise, “Bu işte tamam ben yeniyim. 1 metrelik olan tekneler bunlar, Türkiye’de de yarışan arkadaşlar var. Ben bugün ilk defa kullanacağım sınıf olarak 1 metre sınıfı diye geçiyor. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası olan bir sınıf Türkiye’de de gün geçtikçe meraklısı artan bir sınıf, herkesin de çok rahatlıkla yapabileceği, ulaşabileceği bir spor. Dünya şampiyonası, Türkiye şampiyonası, Avrupa şampiyonası olan bir sporun Türkiye’de de gün geçtikçe meraklısı artıyor. 1 metre tekne yarışları diye geçiyor. İnanılmaz eğlenceli ve aynı zamanda hakikaten dünyada çok ciddi şekilde yer alıyor. İngiltere’nin önünde olduğu bir sınıf ve Tekirdağ’da bir ilk oluyor” diye konuştu.

Sertaç Atıcılar: “Şu an için katılım istediğimiz seviyede değil”

1 metrelik tekne yarışına katılan Sertaç Atıcılar da şunları söyledi:

“İlk defa uygulanan bir sınıf. Tekirdağ’da ilk defa bu tip bir yarış olacak. Şu an için katılım istediğimiz seviyelerde. Seneye daha iyi bir katılım bekliyoruz. Normalde bugün 6 kişi yarışıyor burada. Bugün gelen arkadaşlarımızın çoğu yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız. Herkese başarılar diliyorum.”