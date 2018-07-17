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17 Temmuz 2018 09:51

İş makinesi dereye uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dere ıslah çalışmaları sırasında kato olarak tabir edilen iş makinesi dereye düştü.

İş makinesi dereye uçtu: 1 yaralı

17 Temmuz 2018 09:51

Yaralanan operatör ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, İsmet Paşa Mahallesi’ndeki Bülent Ecevit Parkının yanından geçen derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kato olarak tabir edilen iş makinesi dere yatağında çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye devrildi. Kazada iş makinesinin operatörü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan operatör tedavi altına alındı. Dere yatağında yan dönmüş halde duran iş makinesinin ise vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi.




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