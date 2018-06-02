İş yerinden 20 bin liralık malzeme çaldılar

Olay, gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde Onur ve kardeşi Oğuz Hançer’e ait inşaat malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren 2 şahıs, yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesini getirdiği araca yükleyip kaçtı.

Sabah saatlerinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri polise şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekibi, 2 şahsın kimliğini tespit ederek, yapılan operasyonla yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.