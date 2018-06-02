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02 Haziran 2018 09:50

İş yerinden 20 bin liralık malzeme çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde inşaat malzemesi satan iş yerinden 20 bin liralık malzeme çalan 2 hırsız polis tarafından yakalandı.

İş yerinden 20 bin liralık malzeme çaldılar

02 Haziran 2018 09:50


Olay, gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde Onur ve kardeşi Oğuz Hançer’e ait inşaat malzemeleri satan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren 2 şahıs, yaklaşık 20 bin lira değerinde çatı ve inşaat malzemesini getirdiği araca yükleyip kaçtı.


Sabah saatlerinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahipleri polise şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekibi, 2 şahsın kimliğini tespit ederek, yapılan operasyonla yakaladı.


Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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