İşçi midibüsleri çöken yola saplandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 işçi midibüsü çöken yola saplandı.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Yeni Sanayi Sitesi Önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre servis midibüslerinin geçtiği sırada yol çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukurlarda saplanarak hareket edemez hale geldi. Meydana gelen olayda yaralanan veya herhangi bir ölenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırırken, olay yerine gelen polis ekipleri araçların saplanıp hareket edemez hale geldikleri alana şerit çekip alana başka araçların girmesini önlemeye çalıştı. Çevrede alınan güvenliklerin ardından araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı.