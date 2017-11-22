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22 Kasım 2017 10:50

İşçi servisi alev aldı, faciadan kıl payı dönüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi, seyir halindeyken alev aldı.

İşçi servisi alev aldı, faciadan kıl payı dönüldü

22 Kasım 2017 10:50

İşçilerin yangından birkaç dakika önce araçtan inmesi olası bir facianın önüne geçerken alevler arasında kalan minibüsü itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde Tepe Emlak Konutlarına işçi bırakan servis aracı işçiler indikten sonra alev aldı. Aracın alev aldığını gören servis şoförü, bir anlık panikle minibüsü benzinlik önüne çekti. Alevler arasında kalan minibüse ilk müdahale olay yerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından Çerkezköy-Tepe Emlak Konutları arasındaki yol bir süre trafiğe kapatıldı.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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