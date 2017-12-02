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02 Aralık 2017 15:00

İşçilerin yaktığı mangal dubleks katı tutuşturdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kurt sokak üzerinde bir binanın dubleks katında çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

İşçilerin yaktığı mangal dubleks katı tutuşturdu

02 Aralık 2017 15:00

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan küçük çaplı hemen söndürüldü.


Bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangın ile ilgili edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kurt sokak üzerinde bulunan yeni bir binanın dubleks katından gelen dumanlar çevredeki vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar dumanları görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın çıkan binanın son katına müdahale etti. İşçilerin dubleks katında yaktığı mangaldan kaynaklı küçük çaplı bir yangının çıktığı öğrenilirken, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.




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