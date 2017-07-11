İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden Başkan Uyan’a teşekkür

Dr. M. Murat Gül, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Kundak’ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK “Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması” isimli proje kapsamında ilçede yapılan arazi gezisi süresince Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ve personelinin vermiş olduğu yakın destek ve değerli katkıları için teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Uyan proje kapsamında yapılan arazi gezilerinde Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması hakkında yaptığı konuşmasında, “ilçemizin İstanbul’un Trakya’ya açılan kapısı olması ve bölge genelinde stratejik bakımdan kilit bir konumda bulunmasından dolayı bu tür projelerde yer alması kurumumuzun belediyecilik konusunda ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiğinin ve bu tür yapıcı projelere her zaman destek olduğunun göstergesidir” dedi.