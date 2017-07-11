Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 17:09

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden Başkan Uyan’a teşekkür

İstanbul Teknik Üniversitesi Dekanı Prof.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nden Başkan Uyan’a teşekkür

11 Temmuz 2017 17:09

Dr. M. Murat Gül, Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seda Kundak’ın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK “Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması” isimli proje kapsamında ilçede yapılan arazi gezisi süresince Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan ve personelinin vermiş olduğu yakın destek ve değerli katkıları için teşekkürlerini iletti.


Belediye Başkanı Uyan proje kapsamında yapılan arazi gezilerinde Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması hakkında yaptığı konuşmasında, “ilçemizin İstanbul’un Trakya’ya açılan kapısı olması ve bölge genelinde stratejik bakımdan kilit bir konumda bulunmasından dolayı bu tür projelerde yer alması kurumumuzun belediyecilik konusunda ne kadar geniş bir alanda hizmet verdiğinin ve bu tür yapıcı projelere her zaman destek olduğunun göstergesidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:51
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!