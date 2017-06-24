Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ’da feribotları kullanarak Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen sürücüler, liman girişinde saatlerce bekledi. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı girişinde araç yoğunluğu yaşanırken, bazı yerlerde araçlar yaklaşık 4 kilometrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarında saatlerce bekleyen kimi vatandaşlar, sıcak havaya daha fazla dayanmayarak gölgelik alanlara akın ederken, kimi vatandaşlar ise araç içerisindeki klimalar ile serinlemeye çalıştı. Trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir alırken, İstanbul ve diğer illerden gelen tatilciler yol kenarlarında sıranın sabırsızlıkla kendilerine gelmesini bekledi.

“Saatlerdir bekliyoruz”

Burada bekleyen bazı vatandaşlar, “Saatlerdir burada bekliyoruz. Çok zor oluyor neden kimse bir çare bulmuyorlar. Çoluk çocuk hamile gelinim var arabada yatıyor. Bu çileyi çekmek kolay bir şey değil. Çaresizlikten bekliyoruz. Sıcaktan kendimizi ağaçların altına attık” dediler.