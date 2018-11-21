İstanbul'dan gelip Çerkezköy'de fidan diktiler

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Bölgesinde yeni başlayan okul inşaatının bahçesine fidan dikti.

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Necati Yener ve öğretmenleri önderliğinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelerek 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Geçtiğimiz yıl başlatılan fidan dikim projesinin bu yıl da devam ettiğini söyleyen Okul Müdürü Necati Yener, "'Sadık yarim kara topraktır' ilkesinden hareketle, genç fidanlarımızı, genç ellerimizle toprakla buluşturuyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma projesi olarak Cağaloğlu Anadolu Lisesinin adını toprağa kazımak için büyük bir girişim içerisindeyiz. ‘geleceğimiz ormanımız' ilkesinden hareketle elimizdeki fidanlarımızı geleceğimize ekmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.

İlçeyi daha yeşil bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ise, "İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinin geçen yıl başlatmış olduğu projesi kapsamında Veliköy'de yeni yapılacak olan okulumuzun bahçesini ağaçlandıracağız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Fidanlar Fidanlarla Buluşuyor' projesi kapsamında buraları yeşerteceğiz. Geçtiğimiz hafta bir sivil toplum kuruluşumuzun önderliğinde yine bir fidan dikimi yapmıştık. Yemyeşil bir Çerkezköy'e kavuşmak en büyük hayalimizdir. Ben Cağaloğlu Anadolu Lisesine çok teşekkür ediyor, fidan dikiminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından okul öğrencileri, öğretmenleri ve görevlilerin de yardımıyla 150 fidanı toprakla buluşturdu. Ardından fidan dikim törenine katılan öğrencilere Veliköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sertifikaları Kaymakam Atilla Selami Abban tarafından takdim edildi.