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25 Temmuz 2018 18:42

İstanbul’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı

İstanbul’da hayatı felç eden yağmur, Tekirdağ’da da akşam saatlerinde etkili oldu.

İstanbul’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı

25 Temmuz 2018 18:42

Bir anda bastıran yağmur sokakları göle çevirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bazı caddeler adeta göle döndü. İş çıkışı bastıran yağmur araçlarıyla evlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen TESKİ ve itfaiye ekipleri su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı.



Meteoroloji uyarmıştı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelerde, "Önümüzdeki 1 saatlik periyotta Tekirdağ il merkezindeki gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.


Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için TESKİ ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.




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