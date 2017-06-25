İstanbullular akın edince plajda adım atacak yer kalmadı

Düne kadar boş olan 10 kilometrelik plajda adım atacak yer kalmadı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, tatillerini daha yakın yerlerde geçirmek isteyen İstanbul ve diğer illerdeki vatandaşlar akın akın Tekirdağ’a geliyor. Tatilcilerin yanına sıcaktan bunalan Tekirdağlılar da eklenince, kentin Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova ve Kumbağ plajlarında adım atacak yer kalmadı. Kalabalıktan bunalan kimi vatandaşlar ise plajın daha sakin yerlerinde denize girerek serinlemenin keyfinin çıkardı. Aileleriyle gelen bazı vatandaşlar ise kalabalığın içinde denize girerek keyifli dakikalar yaşadı.

"Her yıl geliyordum temizleme çalışmaları olunca kalabalık bayağı arttı"

İstanbul’dan Tekirdağ’a gelen vatandaşlar, "Burada tatilimizi yapıyoruz. Can sıkıntımızı gideriyoruz. Burası çok sakindi diye her yıl geliyordum. Burada baya bir temizleme çalışmaları oldu ondan dolayı kalabalık baya arttı. Daha yeni başladık bayrama kadar buradayız bayram bitimi dönmeyi düşünüyoruz" dedi.