İşten çıkarılan şoför minibüsçüler kooperatifi başkanını bıçakladı

Tekirdağ'da işten çıkartılan minibüs şoförü, Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Canip Demir'i bıçakla ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten çıkartılan minibüs şoförü H.K., V.Y. adlı arkadaşı ile cadde üzerinde bulunduğu sırada işten çıkarılmasına sebep olarak gördüğü Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Canip Demir ve oğlu C.C.D. ile karşılaştı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.K., kooperatif başkanını karnından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan kooperatif başkanının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.K., V.Y. ve Canip Demir'in oğlunu bilgilerine başvurmak üzere gözaltına aldı. C.C.D.'nin üzerinden de bir adet pompalı tüfek çımtı.

Alınan ifadelerin ardından yaralama olayını gerçekleştiren kişinin H.K. olduğu tespit edildi. Olayın başka bir araçta şoförlük yapan zanlı H.K.'nın işten çıkarılmasında sorumlu olarak Minibüsçüler Kooperatif Başkanı olan Canip Demir'i görmesinden kaynaklandığı anlaşıldı. Canip Demir'i ağır yaralayan şüpheli, savcılık talimatı ile gözaltına alındı.