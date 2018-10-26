İstiridiye mantarı üreten işletmede inceleme

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da istiridye mantarı üretilen işletmede inceleme yapıldı.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, beraberindeki heyetle istiridye mantarı üretimi gerçekleştirilen işletmede incelemede bulundu. Sarıkoca, mantar üretiminin Tekirdağ'ın ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli olduğunu, bu konuda Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğüne başvuran birçok müteşebbisin konuyla ilgilendiklerini aynı zamanda Tekirdağ'ın İstanbul'a yakınlığı sebebiyle pazar probleminin olmadığını ifade etti.

Sarıkoca, mantar üreticiliğinde kompost üretiminin işletme karlılığı açısından önemli olduğunu, dışarıdan kompost alarak üretimin verimli olamayacağını ifade ederek istiridiye mantarı üreticisine başarılar diledi.