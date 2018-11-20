İstismara uğrayan çocuklar için danışmanlara eğitim

Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından "İstismara Uğrayan Çocuklarda Oyun Aracılığıyla Travma Sağaltım Yöntemleri" konusunda psikolojik danışmanlara eğitim verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "İstismara Uğrayan Çocuklarda Oyun Aracılığıyla Travma Sağaltım Yöntemleri" eğitimi, Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün çalışma bölgesinde görev yapan 21 psikolojik danışmana ve proje ortağı Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu'nda görev yapan 7 okul öncesi öğretmenine 15-18 Kasım tarihlerinde eş zamanlı olarak iki grupta Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Toplantı salonlarında 28 saatte verildi.

Öğretmenlere çocuğun gelişim dönemlerini anlama, oyunun önemini kavrama, yaş dönemlerinin özellikleri, yaşa uygun cinsel davranışlar, oyunun önemi ve oyun terapisinin temel teknikleri, çocuğun cinsel ihmal ve istismarını anlama ve oyunla sağaltma çalışmaları, cinsel ihmal ve istismar türleri ve tespiti, ihmal ve istismarın önlenmesi, istismara uğrayan çocuklar ve oyunun iyileştirici gücü, çocuğun ihmal ve istismara karşı korunması, ihmal ve istismarın yasal süreçlerini anlama, çocuğu koruma yöntemlerini fark etme, yaşa uygun sorular ve cevaplar konularında eğitim düzenlenerek istismara uğrayan çocuklarla çalışırken daha yetkin hale gelmeleri sağlandı. Eğitime katılanlar, örnek uygulama ve oyun çalışmaları ile eğitim kademelerine göre program hazırlama, gruplar halinde ısınma, canlandırma, değerlendirme aşamaları, atölye hazırlama deneyimi ve değerlendirme konularına hakim olarak okullarının kurum kültürlerine uygun çalışmalar tasarlayacak beceriye sahip oldu.

Eğitim sonunda katılımcılara belgeleri Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından takdim edildi.