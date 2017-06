İtfaiye personeline uygulamalı eğitim

Uluslararası İtfaiyecileri ve Yardımlaşma Derneği ile Fransız İtfaiyeciler Birliği Derneği eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye itfaiye Daire Başkanlığı personeline ’Yangına Müdahale Teknikleri’ eğitimi verildi. 4 gün süren eğitimlerde 11 İlçe itfaiye personeline verilirken kaza kırım, backdraft (kafes ile çalışma) ve backdraft kazı konularında eğitimler verildi. Çorlu İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılan eğitimler yaklaşık 40 İtfaiye personeline hem teorik hem de uygulamalı olarak yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Cengiz Çelik, "Fransız İtfaiyeciler Birliği Derneğinden 5 kişilik bir ekiple birlikte, ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Müdahale Teknikleri konulu eğitim programımız bu kapsamda teorik eğitimlerimizde gerçekleşti. Daha sonra sahaya çıkarak uygulama eğitimlerine geçildi. Eğitimlerde maket kapalı alanda içerisinde ateş yakarak, kızgın havanın yukarıda birikmesini sağladık. Bu oksijenle buluştuğunda flashover’ın gerçekleştiğini göreceğiz. Uygulamalı bir kapımız olacak o kapı içinde yangın sırasında müdahale nasıl edilir onu göreceğiz. Arkasında araç enkazında nasıl davranılır ne şekilde araç içinde ki yaralı çıkarılır onu göreceğiz. Biz bunları teori olarak öğrendik uygulamalı olarak ta yapağız. Biz bu eğitimleri iki yılda bir yapıyoruz. Mevcut itfaiye daire başkalığımızdaki personele bu eğitimlerde geçilecek bir şekilde düzenli olarak, eğitimlerine devam ediyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz 4’üncü eğitim. Bizim burada amacımız Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı personele Avrupa’da itfaiyeciliğin Türkiye’den farklı olmadığını ve kendine güvenmelerini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Eğitmen Rave Philippe, "Biz Fransa’dan geliyoruz. Buradaki genç itfaiyecilere yangın ve kurtarma operasyonu hakkında bildiklerimizi genç itfaiyecilere aktarmaya çalıştık. Bu eğitimler kapsamında kendi tecrübelerimizi katılımcılara aktarmaya çalıştık. Türk ve Fransız İtfaiyecilerinin birlikte hareket ederek daha güçlü itfaiyeleri yetişmek için elimizden geleni yapacağız. Eğitimlerde ilk olarak teorik olarak sınıflarda yaptık. Ardından uygulamalı olarak kaza kırım, backdraft (kafes ile çalışma) ve backdraft kazı konuları verildi. Amacımız yetişen itfaiyecilerin kendilerine güvenmelerini sağlamaktır" dedi.

Konu ile ilgili olarak Başkan Kadir Albayrak ise, "Bilindiği gibi itfaiye yangında, selde ve her türlü doğal afette halkımızın yardımına koşan, mesai kavramı olmadan canlarını tehlikeye atarak, onları içine düştükleri zor durumdan kurtaran çok önemli bir birimimizdir. İtfaiye teşkilatımızın ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan tehlikeli ve zor durumlarda daha iyi çalışabilmesi için personelin iyi bir şekilde eğitilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü donanımın hazır bulundurulması gerekiyor. Daha iyi hizmet verebilmek için gelişmiş ülkelerdeki itfaiyecilik faaliyetlerini de takip ediyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ İtfaiyesinin güçlendirmek için Fransız eğitmenlerin desteği ile daha güçlü itfaiye olma hedefine doğru ilerliyoruz. Her geçen gün personelimizin yetkinliği daha da artıyor. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını dilerim" değerlendirmesinde bulundu.