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30 Haziran 2017 16:58

İtfaiyenin erken müdahalesi buğday tarlasını kül olmaktan kurtardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürülerek, binlerce dönüm buğday arazilerine yayılmasını önledi.

İtfaiyenin erken müdahalesi buğday tarlasını kül olmaktan kurtardı

30 Haziran 2017 16:58


Edinilen bilgiye göre, Çorlu’ya bağlı Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından yangının fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi. Köylüler traktörleriyle yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşarak yangına müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, buğday ekili tarım arazisini kül olmaktan kurtardı.


İtfaiye ekipleri, yaklaşık 160 dönümlük araziye yayılan alevlere 6 araçla müdahale ederek, yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




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