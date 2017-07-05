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05 Temmuz 2017 09:15

İzinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dedesinin emanet aldığı otomobili izinsiz alıp gezintiye çıkan genç kaza geçirdi.

İzinsiz aldığı otomobille kaza yaptı: 1 ölü

05 Temmuz 2017 09:15

Olayda gencin yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti.


Kaza, Sırtbey-Müstecep Mahallesi yolunda bulunan Sırtbey Mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dedesinin camide namaza gittiği sırada otomobili izinsiz alan Gökhan D. (16), arkadaşı Ömer Şenuvalı (15) ile gezintiye çıktı.


Müstecep istikametinden gelirken mıcıra kapılarak kontrolden çıkan 59 AC 782 plakalı otomobil takla attı. Kazada, sürücü Gökhan D. yara almadan kurtuldu, arkadaşı Ömer Şenuvalı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Şenuvalı’nın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Malkara Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Öte yandan Gökhan D.’nin dedesi Recep Öztürk, köy ziyareti için arabayı damadından emanet aldığını ve kazayı camiden çıkınca öğrendiğini söyledi.




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