Jandarma bir taşla 2 kuş vurdu

Boş alanda terk edilmiş vaziyette bulunan traktöre takılı olan römorkunda çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Semetli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan Şenol Baykut isimli vatandaşın traktörünün çalındığı ihbarı üzerine Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Boş alanda terkedilmiş halde bulundu

10 gün önce Süleymanpaşa ilçesine bağlı Semetli mahallesinde çalınan Şenol Baykut’a ait 59 DC 017 plakalı traktörü bulmak için yapılan araştırmalar sonucu, Traktörü Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi mezbaha arkasında bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu.

Traktöre takılı römorkta çalıntı çıktı

Boş alanda bulunan traktöre takılı römorkunda çalıntı olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çalınan ve boş alanda bulunan traktör sahibine teslim edilirken, römork ise yediemin otoparkına alınarak sahibine ulaşmak için araştırmaların yapıldığı öğrenildi.