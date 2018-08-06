Jandarma hayvan hırsızlığına karşı uyardı

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşların hayvan hırsızlığına karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, olumsuz bir durumda kendileri ile hemen irtibata geçmelerini istediler.

Vatandaşa bir telefon kadar yakın olduklarını kaydeden görevliler, her türlü şüpheli durumun 156 Jandarma İmdat telefonuna bildirilmesini istedi.

Hayvan hırsızlığına karşı alınacak önlemleri de anlatan görevliler, "Ahırlardaki hayvanların kontrol altında tutulması gerektiğini ve olası bir durumda şüpheli araç ve şahıs görüldüğünde hemen 156 jandarma ekiplerinin bilgilendirmenizi istiyoruz" dedi.