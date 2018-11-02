Jandarmadan çocuklara dergi

Jandarma Genel Komutanlığının halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, çocuklara jandarmanın tanıtılması, güncel ve kültürel konularda bilgilendirilmeleri ve okurken eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar ziyaret edilerek, çocuklara hediye edildi.

Jandarma Çocuk Dergisi, Sağlamtaş, Balabancık, Müstecep, Yörük, Batkın, Çınaraltı ve Kozyörük mahallelerinde bulunan ilkokullarda jandarma ekiplerince öğrencilere dağıtıldı. Okul yöneticileri ve öğrenciler tarafından karşılanan jandarma personeli, çocuklarla sohbet ederek, jandarmayı tanıtıcı bilgilendirmede bulundu.

21 sayfalık Jandarma Çocuk Dergisinin içeriğinde, Atatürk'ün çocuklara verdiği önem, çocuk gözüyle jandarma, bilelim eğlenelim, origami, hayvanlar alemi ve jandarmanın başarılı çalışmaları yer alıyor.